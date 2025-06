Marche quinte nella Coppa Belardinelli: orgoglio per il tennis giovanile

Quinto posto nazionale per le Marche nella Coppa Belardinelli, il prestigioso torneo giovanile a squadre che vede confrontarsi le migliori promesse del tennis italiano. Un risultato che riempie d’orgoglio tutto il movimento tennistico marchigiano e che arriva al termine di una competizione dove i ragazzi hanno saputo esprimere il meglio delle loro qualità. La squadra marchigiana, guidata dai tecnici nazionali Pierpaolo Cenci e Marco Sposetti, ha chiuso al secondo posto del proprio girone ma con il miglior punteggio tra tutte le seconde classificate, meritandosi così l’accesso al quinto posto finale. Battute Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte. A rappresentare i colori marchigiani Mattia Bongiovanni, Eugenio Campodonico, Alberto Lucchetti e Flavio Cipolletta per la categoria 2013 maschile; Martina Rondina, Beatrice Tombolini e Camilla Del Giovane per il 2014 femminile; Tommaso Cenci e Alessandro Andolfi per il 2014 maschile; Penelope Di Concetto, Rachele Calì e Capitani per il 2014 femminile.

"È un risultato che premia il lavoro di tutto il movimento tennistico regionale - commenta Andrea Pallotto, vice presidente FITP Marche e responsabile del settore giovanile -. Questi ragazzi hanno dimostrato non solo qualità tecniche di alto livello, ma anche una maturità e uno spirito di squadra che fanno ben sperare per il futuro. Il quinto posto nazionale è la testimonianza che nelle Marche il tennis giovanile sta crescendo in modo importante. Abbiamo un movimento giovanile in crescita e risultati come questo ci danno la spinta per continuare a investire sui nostri giovani. Le Marche hanno sempre avuto una grande tradizione e questi ragazzi stanno dimostrando che il futuro è in ottime mani".