Marche regione dei borghi: summit a Sirolo

Identità in rete e strategie per la crescita del territorio attraverso la valorizzazione dei borghi marchigiani. Se ne discuterà venerdì 4 aprile, a partire dalle ore 15, al Teatro Cortesi di Sirolo, che ospiterà l’evento "Marche Regione dei Borghi - Identità in rete e strategie di rilancio del territorio". L’incontro sarà occasione per approfondire le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione e al rilancio turistico dei borghi marchigiani, con un focus sulle strategie di promozione e sviluppo economico attraverso la rete territoriale. Interverrà il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che farà il punto sulla visione e sulle misure messe in campo per lo sviluppo e la riqualificazione dei borghi storici marchigiani.

A partire dalla legge sui Borghi e dall’avvio di progetti per il rilancio dei luoghi custodi dell’identità e delle tradizioni marchigiane, che possono rappresentare il valore aggiunto anche nel merito di un’offerta turistica variegata e plurale. Tra le iniziative più rilevanti, il programma Borgo Accogliente, un bando da 24 milioni di euro destinato alla selezione di progetti per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi storici. Altre misure per il turismo includono, ad esempio, la "Riqualificazione delle strutture ricettive" e il progetto "Sviluppo del Prodotto Turistico nei Borghi", che prevede incentivi alle PMI per la creazione di sistemi integrati di accoglienza e la rivitalizzazione delle comunità locali.

Interverranno inoltre Stefania Bussoletti, direttore Dipartimento Sviluppo Economico; Paola Marchegiani, dirigente Settore Turismo e Marina Santucci, direttore ATIM. L’evento è rivolto ai Comuni marchigiani, alle amministrazioni locali e alle categorie economiche regionale e in particolare del settore turistico.