"Marche romantiche e misteriose: scopri San Marcello tra cultura e luoghi da visitare"

"Marche romantiche e misteriose". Ne parlerà stasera (ore 19) la scrittrice Chiara Giacobelli, nell’ambito della rassegna "Aperitivo con l’autore" alla biblioteca comunale "Leggere Insieme". L’autrice sarà ospite del sindaco Graziano Lapi e di Marco Pettinari. Dopo i saluti istituzionali e introduttivi, Chiara Giacobelli racconterà com’è nato il suo libro che racconta la nostra regione al plurale attraverso le storie e i luoghi di trenta personaggi affascinanti, tra amore e mistero, avventura e arte. Tra le pagine di "Marche romantiche e misteriose" si potranno conoscere più da vicino scrittrici, scenografi, poeti, attrici, dame e gentiluomini ma anche mete inedite da visitare. Dialogherà con l’autrice Marco Pettinari e al termine sarà offerto un brindisi ai partecipanti. Alle 21.15 (ingresso libero) a Monsano, in piazza Caduti, andrà in scena la commedia dialettale "Basta la salude" della compagnia teatrale il "Sipario" di Jesi. L’iniziativa è dell’Avis di Monsano e rientra nel programma di promozione della donazione di sangue che l’associazione. L’occasione consente di divertirsi e di riflettere sull’importanza della solidarietà e della donazione di sangue per salvare la vita a chi ne ha bisogno.