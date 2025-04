"Marche sicure. Ma la criminalità crea allarme"

Le Marche registrano fenomeni di criminalità che creano allarme ma "la nostra è una regione, lo dicono le statistiche, tra le più sicure d’Italia" anche se "per quello che concerne i furti in abitazione anche noi iniziamo ad avere dei fenomeni che preoccupano le nostre comunità, creano allerta e una reazione da parte delle comunità locali". Lo afferma il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli intervistato nel corso della trasmissione di Canale 5 "Mattino cinque".

"La sicurezza è un tema complesso - aggiunge - che non deriva sicuramente solo dalla percezione ma anche dai reati che si registrano sul territorio". Acquaroli si riferisce soprattutto all’allarme provocato da reati come i furti o la movida commessi soprattutto nella zona costiera della regione. Ma crimini "sono avvenuti a Fano, a Civitanova Marche, ad Ancona e a San Benedetto del Tronto. La nostra è una regione piccola, per la stragrande maggioranza formata da piccoli borghi sotto i 15mila abitanti però nella zona costiera, ma non solo nella zona costiera, reati tipo furti e anche legati alla Movida, iniziano a registrarsi sempre con maggiore allerta da parte della comunità". Ma "le interlocuzioni avute con il Ministero dell’Interno hanno portato già a delle significative operazioni, ci sono dei potenziamenti dei commissariati, delle forze dell’ordine che ci danno sicuramente un impatto importante. Sicuramente la popolazione tende a reagire e a organizzarsi".