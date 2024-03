Marche, sui binari ecco il settimo treno Rock: "Entro il prossimo anno altri dodici convogli"

Ecco un nuovo treno Rock, Marche sempre più connesse col territorio. Il taglio del nastro, ieri, nella sede delle Officine di Trenitalia, ad Ancona. Sempre più bassa l’età media dei convogli in circolazione nella regione, otto anni, ed entro il 2025 ne arriveranno altri dodici, molto simili a quello presentato ieri. Presenti Maria Annunziata Giaconia, direttrice business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia, e il direttore regionale delle Marche, Marco Trotta; per la Regione c’erano gli assessori Goffredo Brandoni (trasporti) e Francesco Baldelli (infrastrutture), il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, poi il vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni. "Trenitalia ha consegnato il tredicesimo dei 25 nuovi treni previsti nel piano di investimenti del contratto di servizio – ha evidenziato Brandoni –. È una grande soddisfazione per la Regione, che punta a offrire ai cittadini modalità di trasporto alternative all’uso del mezzo privato. Auspico che la collaborazione con Trenitalia prosegua con armonia e il servizio offerto possa sempre più essere calato sulle esigenze dell’utenza". Baldelli ha sottolineato come "viaggiare in treno sia diventato un piacere grazie a questi nuovi mezzi silenziosi e comodi come metropolitane di superficie". Dal 2018 a oggi, fa sapere Trenitalia, sono migliorate le performance di puntualità e customer satisfaction. Con quello presentato ieri, salgono a sette i treni Rock in circolazione nelle Marche. Una flotta che continua il processo di rinnovamento – giunto proprio con quest’ultimo convoglio a oltre la metà della consistenza complessiva di 25 nuovi treni – grazie anche ai quattro convogli Pop, a un treno Jazz e a un treno Swing già in circolazione. Il tutto in linea col contratto di servizio sottoscritto fra Trenitalia e Regione nel 2019: un accordo quindicennale, che prevede oltre 300 milioni di euro di investimenti totali. "La consegna del nuovo treno è un segno tangibile dell’importante programma di investimenti: diventano così tredici i nuovi treni regionali oggi a disposizione dei viaggiatori marchigiani e altri dodici arriveranno entro il 2025 – ha ribadito Giaconia per Trenitalia –. Una flotta più giovane si traduce in un servizio qualitativamente migliore e in una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico". Il treno ha doppio piano, può ospitare fino a 900 persone, con oltre 460 sedute, e fino a quindici biciclette; ci sono punti di ricarica per bici o monopattini elettrici. Previsti anche telecamere di videosorveglianza, postazioni per i diversamente abili vicine a porte di accesso e servizi igienici. Il contratto di servizio di quindici anni per 700 milioni sottoscritto tra Trenitalia e Regione nel 2019 (fino al 2033) prevede oltre 300 milioni di euro di investimenti totali, di cui 206 per nuovi treni.

Nicolò Moricci