"Marche sveglia, il cinema bussa qui"

La sua casa di produzione, la Revolver, è a Roma. Lui ora è di stanza a Berlino, ma l’anconetano Paolo Maria Spina in realtà è sempre in giro per il mondo, pur non dimenticando mai la sua città, dove ha portato a girare un certo regista di nome Krzysztof Zanussi. Spina è fresco reduce dal ‘South by Southwest’ di Austin, in Texas, e sta lavorando a progetti importanti come ‘Behind the Mountains’ di Mohamed Ben Attia. "E’ il terzo film che giro in Tunisia – spiega – Paese con cui collaboro dal 2016. Il soggetto era molto poetico, il regista era già il più importante del NordAfrica, pluripremiato a Berlino e Cannes. Ora è alle selezioni per Cannes, ma anche Venezia è interessata. Tra i produttori c’è la società dei fratelli Dardenne, in Belgio". Come nasce il ‘viaggio’ ad Austin? "Durante la Berlinale mi hanno chiamato dal Ministero degli Esteri e dall’Istituto del Commercio Estero di Los Angeles, per recarmi al ‘South by SouthWest’, evento mondiale di cinema e musica. Ho esposto l’esperienza della realizzazione della colonna sonora dell’ultimo film di Zanussi, co-prodotto con l’ausilio fondamentale di tecnici e musicisti marchigiani e i Comuni di Osimo e Recanati. Quel festival...