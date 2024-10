Marche Teatro, apre Cirillo: al via la prevendita dei biglietti Inizia la prevendita dei biglietti per la nuova stagione di Marche Teatro, con 40 titoli e 134 serate in programma tra Teatro delle Muse, Sperimentale e Teatrino del Piano. Spettacoli di prosa, danza, musical e teatro ragazzi. Info e acquisti su vari canali. In apertura, 'Don Giovanni' e 'Samusà'. Scena Contemporanea e 'Aperditad'occhio' completano il ricco cartellone.