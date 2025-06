Marche Teatro, Compagnia giovani. Arrivate 172 domande, via alle audizioni

Sono 172 le domande arrivate agli uffici di Marche Teatro in risposta all’audizione per la creazione di una Compagnia dei Giovani formata da attrici e attori professionisti. Da oggi al via gli incontri individuali per la selezione. Il progetto della Compagnia è sostenuto da Comune di Ancona, Viva Servizi, Estra.

"La passione per il teatro può davvero crescere e radicarsi in una città quando viene sostenuta da un percorso formativo solido e accessibile – dichiara l’assessore alla Cultura, Marta Paraventi – L’idea di aprire le porte a talenti del nostro territorio per dare vita a una Compagnia di Marche Teatro rappresenta una visione concreta e lungimirante. Come Amministrazione comunale crediamo profondamente in questo progetto, che unisce cultura, partecipazione e valorizzazione delle professionalità locali".

Una Compagnia formata da giovani dai 18 ai 35 anni che possieda in sé il senso di una nave pronta a salpare per il futuro, dove formazione, ricerca e conservazione della tradizione, reclutamento di nuovi talenti e valorizzazione e affinamento di quelli in crescita, contribuiscano a rendere salda e sempre innovativa la rotta maestra di Marche Teatro. Grande soddisfazione da parte del direttore di Marche Teatro, Giuseppe Dipasquale: "La risposta è stata importante; sul territorio c’è esigenza di ascolto e come Marche Teatro vogliamo essere un punto di riferimento per i giovani artisti".

L’Avviso lanciato da Marche Teatro è stato finalizzato ad individuare da 8 a 12 attrici e attori marchigiane/i (nati nelle Marche o residenti o domiciliati nelle Marche da almeno 2 anni). La costituzione della Compagnia dei Giovani, avverrà da una selezione finale su audizione in presenza, ad opera del direttore Giuseppe Dipasquale che da oggi inizierà ad incontrare i candidati. "Fino a luglio ogni giorno farò audizioni – continua Dipasquale – così da avere comunque, al dì là del gruppo di attrici e attori che verrà poi scelto per la compagnia che formerò, una mappatura reale della forza artistica del territorio e una conoscenza diretta dei giovani artisti che risiedono nelle Marche".