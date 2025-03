Marche teatro, contratto rinnovato. La rimodulazione porterà benefici: tariffe ridotte per l’uso dei teatri

La delibera sulla rimodulazione del contratto di servizio tra Comune e Marche Teatro passa in commissione in vista del voto odierno in consiglio comunale e raccoglie il consenso di Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi) mentre il Pd si astiene. Non stiamo parlando di una riforma epocale per le sorti del capoluogo, ma di una serie di piccole misure che messe assieme potrebbero avere un ritorno positivo, in particolare nei confronti delle associazioni culturali del territorio. In particolare la gratuità e la scontistica degli spazi teatrali della città, dalle sale delle Muse allo Sperimentale passando per il Teatrino del Piano: "È una novità questa cosa e io ne vado fiera _ ha detto nel suo intervento in commissione il neo assessore alla cultura, Marta Paraventi _, speriamo che serva e che comporti dei benefici". La delibera contiene, tra le altre cose, la riduzione delle tariffe per l’uso dei teatri (con percentuali diverse da contenitore a contenitore), ingressi gratuiti (i soggetti selezionati attraverso delle griglie dall’amministrazione stessa), l’utilizzo di spazi vuoti all’interno del Teatro delle Muse, l’accesso ai teatri, la logistica per il carico-scarico in occasione degli spettacoli in piazza della Repubblica e piazza del Plebiscito. Tra le varie clausole della rimodulazione in via di approvazione anche la riduzione del canone degli spazi interni al Teatro delle Muse dedicati alla storica corale ‘Bellini’. Trovato, inoltre, anche un accordo tra le parti sulla questione dell’efficentamento energetico dei contenitori nel 2024. nell’insieme, il pacchetto di misure varato dall’assessore Paraventi e inserito nella delibera dovrà superare la prova dei fatti e questo riguarderà anche l’aspetto finanziario, nell’ottica del bilanciamento tra sconti e riduzioni e nuove entrate. Sotto il profilo meramente culturale, come già accennato, il piano ha trovato il consenso e il voto del consigliere di opposizione Carlo Pesaresi, in passato tutt’altro che tenero con il precedente assessore alla cultura, Anna Maria Bertini: "Si tratta di una modifica da cogliere con favore – ha detto Pesaresi –. Mi sembra assolutamente corretto che il Comune si faccia carico di questa misura soprattutto per quanto riguarda il sostegno alle varie associazioni culturali della città. Alcuni canoni andavano abbassati visti i costi, in alcuni casi davvero gravosi nei confronti delle stesse, penso al Teatro delle Muse e ai 6mila euro più Iva per l’affitto. Sulla scontistica e sui soggetti a cui praticarla all’assessore consiglio di regolamentare in maniera chiara le decisioni". Favorevole alla delibera, oltre ai consiglieri di maggioranza, anche Massimo Mandarano (Italia Viva), mentre il Partito Democratico si è astenuto. Nei giorni scorsi sulla rimodulazione del contratto di servizio tra amministrazione comunale e Marche Teatro si era espresso favorevolmente anche il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti: "Con la rinegoziazione il Comune risponde alle necessità degli operatori culturali e pone la cultura come uno degli asset strategici della città".