Marche Teatro e il tour francese. Lucia Mascino in scena a Parigi

"Smarrimento", il monologo scritto e diretto da Lucia Calamaro interpretato da Lucia Mascino, dopo il successo ottenuto a livello nazionale arriva a Parigi, prima tappa di un tour francese che lo vedrà in scena anche capitale, a Marsiglia e ad Avignone. "Sono molto felice di portare ‘Smarrimento’ a Parigi – dichiara l’attrice anconetana –. Da sempre penso che sia il luogo ideale per questo spettacolo che amo e la cui peculiarità è quella di sembrare spontaneo, quasi improvvisato ma che invece è raffinato, esatto e sottile come solo la scrittura di Lucia Calamaro sa essere". La produzione di Marche Teatro andrà in scena oggi all’Istituto di Cultura Italiana di Parigi, venerdì al Teatro dell’Istituto di Cultura di Marsiglia e domenica al Teatro du Balcon di Avignone. Dopo questa parentesi internazionale, a grande richiesta "Smarrimento" tornerà prima a Roma (dal 25 gennaio al 4 febbraio), al Teatro Basilica, e poi a Napoli, dal 7 al 12 maggio, al Teatro Bellini. Lo spettacolo vanta la scena di Lucio Diana e i costumi di Stefania Cempini. "Smarrimento" è un’opera tragicomica, un cabaret esistenziale di una scrittrice in crisi che ha dei personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti. Gli editori, per sfangare l’anticipo, le organizzano reading e conferenze in giro per l’Italia, in modo da tirar su qualche economia mentre lei non produce niente di nuovo e in un colpo solo riuscire a vendere all’uscita degli eventi, qualche copia delle vecchie opere. Quando non si riesce a continuare, non si può che ricominciare. "Smarrimento" segna l’incontro artistico di due indiscutibili talenti: l’attrice di teatro, cinema e televisione Lucia Mascino e la pluripremiata drammaturga e scrittrice Lucia Calamaro. Calamaro è una delle più interessanti drammaturghe e registe italiane contemporanee. Vincitrice di tre premi Ubu e del premio Hystrio alla drammaturgia 2019, ha scritto e diretto negli ultimi anni testi innovativi e molto apprezzati dal pubblico e dalla critica. Lucia Mascino spazia dal teatro (con cui ha iniziato e al quale si è unicamente dedicata per metà carriera) alla televisione, cinema d’autore e popolare. Ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi come il Premio Vittorio Mezzogiorno per il teatro, due candidature ai Nastri d’Argento come miglior attrice protagonista e il Premio Anna Magnani per il cinema nel 2018.