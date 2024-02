Marche Teatro parte in tournèe con Neri Marcorè e Mattia Torre

Due spettacoli co-prodotti da Marche Teatro hanno cominciato le loro tournèe in giro per l’Italia, portando il nome di Ancona in molte città del nostro Paese. Da Bolzano ha preso il via il secondo anno di tour dello spettacolo "La Buona Novella", prodotto insieme allo Stabile del capoluogo trentino, al Teatro Carcano, alla Fondazione Teatro della Toscana e al Teatro Nazionale di Genova. Neri Marcorè interpreta il primo concept album di Fabrizio De André. In scena, al suo fianco, ci sono Rosanna Naddeo, e i musicisti e cantanti Giua, Barbara Casini, Anais Drago, Francesco Negri e Alessandra Abbondanza; drammaturgia e regia sono di Giorgio Gallione, la direzione musicale è di Paolo Silvestri, le scene di Marcello Chiarenza, i costumi di Francesca Marsella, le luci di Aldo Mantovani.

Di taglio esplicitamente teatrale, costruita quasi nella forma di un’opera da camera, "La Buona Novella" è il primo concept-album dell’autore, con partitura e testo composti per dar voce a molti personaggi: Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname, il popolo. Ed è proprio da questa base che prende le mosse la versione teatrale. Prosa e musica, perciò, sono montati in una partitura coerente al percorso tracciato dall’autore nel disco del 1970. I brani parlati, come in un racconto arcaico, sottolineano la forza evocativa e il valore delle canzoni originali, svelandone la fonte mitica e letteraria.

A Correggio, in Emilia, è invece iniziato il ‘viaggio’ dello spettacolo di culto ‘4 5 6’, scritto e diretto da Mattia Torre, produzione in collaborazione con Nutrimenti Terrestri e Walsh. Protagonisti sono Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Giordano Agrusta. Le scene sono di Francesco Ghisu, il disegno luci di Luca Barbati, i costumi di Mimma Montorselli. ‘456’ è la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano.

Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo. E tuttavia occorre una tregua, perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro. Tutto è pronto, tutto è perfetto. Ma la tregua non durerà.