Marche Teatro, show alla Biennale

Marche Teatro protagonista alla Biennale Teatro di Venezia, grazie a un progetto che ha coinvolto uno dei suoi attori e registi di riferimento, Arturo Cirillo. Il 3 e il 4 giugno scorsi gli allievi del primo anno del corso di recitazione della Scuola per attori e registi del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, diretta da Cirillo, hanno presentato alla Biennale la ‘mise en lecture’ di "Orge per George", il testo del giovane drammaturgo Athos Mion, vincitore della Biennale College Drammaturgie 2024.

"Quando sono stato invitato a curare la mise en lecture di questo testo per la Biennale Teatro – ha dichiarato Cirillo – sapevo che a maggio mi ero riservato un tempo per stare con i giovani allievi del primo anno del corso triennale di recitazione del quale da qualche mese mi è stata affidata la direzione. Mi è sorta naturalmente l’idea di mettere insieme queste due situazioni: quindi far lavorare i quattordici allievi del corso insieme ai due allievi registi, che in questo caso hanno funzione di assistenti e tecnici del suono e delle luci, su questo testo".

Cirillo rivela che "mi stimolava molto l’idea di far interpretare il testo di un giovane drammaturgo che racconta con linguaggio esplicito e crudo, ma anche ironico, un’educazione sentimentale e sessuale di una generazione, da allievi attori di quella stessa generazione. Quattordici ragazzi e ragazze per raccontare le visioni, i sentimenti e le perversioni di una coralità di giovani anime che si perdono, si ritrovano e ancora si perdono, nella incessante ricerca dell’amore. Il tutto sostenuto dal Teatro Nazionale di Napoli con la collaborazione di Marche Teatro, i due teatri con i quali collaboro da molti anni, e che si sono resi disponibili e felici di supportare quest’idea".