Marche Teatro va all’estero con Cirillo

Un flusso di parole che commuove e fa sorridere. E’ "Scende giù per Toledo", una produzione Marche Teatro ormai entrata a pieno titolo nel repertorio della scena contemporanea. Lo spettacolo, tratto dal romanzo di Giuseppe Patroni Griffi, torna sui palcoscenici internazionali e italiani con la regia e l’interpretazione di Arturo Cirillo.

Dopo aver conquistato platee e critica, la pièce riprende la tournée della stagione 2025/26, toccando Stoccolma (ieri e oggi), Göteborg (26 e 27), Roma (12 ottobre), Genova (8-10 gennaio) e Napoli (27 gennaio – 1 febbraio). Per il direttore di Marche Teatro Giuseppe Dipasquale "la presenza di Scende giù per Toledo nei cartelloni di importanti teatri internazionali e nazionali conferma la forza della visione artistica di Arturo Cirillo e la qualità delle produzioni di Marche Teatro, che sanno parlare a pubblici diversi e attraversare i confini con naturalezza".

Il presidente Valerio Vico aggiunge che "il successo delle nostre produzioni, applaudite nei principali teatri in Italia e all’estero, è il segno di un lavoro corale che mette al centro la qualità artistica e la continuità dei progetti. Scende giù per Toledo ne è un esempio luminoso". Marta Paraventi, assessore alla Cultura, si dice "orgogliosa che da Ancona partano produzioni capaci di dialogare con la scena internazionale. Questo spettacolo conferma come il teatro sappia raccontare storie universali partendo da radici fortemente identitarie".

Arturo Cirillo sottolinea che "portare in scena Scende giù per Toledo significa restituire la voce fragile e potente di Rosalinda Sprint, un personaggio che mi accompagna da anni e che continua a commuovermi. È una figura che, tra ironia e dolore, cerca l’amore e un altrove possibile. Vederla oggi accolta non solo in Italia ma anche all’estero è per me motivo di grande gioia e responsabilità". ‘Scende giù per Toledo’ racconta la vita, tragicomica e struggente, di Rosalinda Sprint, travestito partenopeo alla continua ricerca dell’amore.

Nel suo musicalissimo flusso di parole Patroni Griffi costruisce una Napoli metafisica, visionaria e contraddittoria: litigiosa e crudele, ma anche generosa e solidale. Cirillo restituisce questa materia viva con il suo accento napoletano e la sua inconfondibile presenza scenica, trasformando il romanzo in un monologo teatrale dal ritmo serrato, capace di tenere lo spettatore sospeso tra commozione, ironia e poesia.