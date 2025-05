Marche trionfano al campionato di ruzzola: vittoria in tutte le categorie

Marche piglia tutto. Al nono campionato di ruzzola a coppie, organizzato a Città di Castello dalla Figest - Federazione italiana giochi e sport tradizionali, le Marche si vestono di tricolore, vincendo in ognuna delle tre categorie, per un totale di 128 coppie: A - B - C.

Nella categoria regina (48 coppie), la coppia anconetana Luca Massi e Diego Tarsi di Corinaldo, hanno avuto la meglio sulle cinque coppie giunte alla fase finale. Nell’ordine si sono classificati: secondi Livio Fabbri e Pino Luzzi (Pg); terzi Luca Moreschini e Federico Caprari (MC); quarti Massimo Cardarelli e Stefano Cardarelli (An); quinti Graziano Cervelli e Gino Corradini (MC); sesti Rossano Radicioni e Paolo Gambini (AN).

Nella categoria B (48 coppie), i campioni sono risultati i pesaresi di Terre Roveresche, Marco Gasparini e Riccardo Lanari che, dopo un inizio un po’ stentato, hanno superato alla grande gli avversari sia nella fase eliminatoria che nella semifinale e finale. Nell’ordine si sono poi piazzati: secondi Gianni Chiappa e Vincenzo Scaloni (An); terzi Alessandro Nucci e Mauro Mantini (MC); quarti Pierino Sampaolo e Ignazio Pacchiarotti (MC); quinti Mario Pontani e Michele Boarelli (MC); sesti Mario Agnetti ed Enea Mancinelli (An).

Nella categoria C (32 coppie), i vincitori sono risultati gli anconetani di Trecastelli, Adriano Rotatori e Mario Coppari (AN).