Marche, un nuovo record: "Il bilancio più breve al mondo"

"Un nuovo record è stato realizzato dalla sanità della Regione Marche: il bilancio più breve del mondo (oppure il più tardivo). La Giunta regionale solo il 28 dicembre 2023, a tre giorni dalla fine dell’anno, è riuscita ad approvare il budget di spesa per le proprie aziende sanitarie prevedendo un taglio di 59 milioni di euro in un solo finesettimana". Così Franco Pesaresi, esperto nel settore sociosanitario nella sua analisi resa nota nel suo blog. "Senza alcun imbarazzo – evidenzia Pesaresi – la deliberazione della giunta regionale dispone che le aziende sanitarie approvino il loro bilancio entro i tre giorni successivi. Stavolta le aziende sanitarie delle Marche ci stupiscono. Il giorno dopo, il 29 dicembre, approvano i loro bilanci di previsione che però avranno validità solo per i due giorni successivi, il 30 e il 31 dicembre. Senza un fremito le aziende sanitarie inviano i loro bilanci di previsione 2023, ad anno finito, alle conferenze dei sindaci per il previsto parere. Perché le aziende sanitarie hanno approvato solo il 29 dicembre i bilanci di previsione? Perché la Regione Marche ha approvato solo il 28 dicembre il budget definitivo per ogni singola azienda. Prima non potevano approvarlo – sottolinea il direttore dell’azienda unica Asp 9 ma in questo intervento nei panni di privato cittadino, come precisa lui stesso – non conoscendo le risorse che sarebbero state loro assegnate".

Secondo Pesaresi in queste dinamiche sta la ragione per la quale nel 2023 che si è appena chiuso "tutto ha funzionato in modo rallentato e complicato nelle aziende sanitarie". "Tutto è stato precario e spezzettato – aggiunge – anche perché non avevano il bilancio di previsione. Di certo, però, le aziende sanitarie delle Marche si sono conquistate un posto nel guinness dei primati – ironizza – Dubito che sia mai capitato che delle aziende abbiano approvato il loro bilancio di previsione per soli due giorni di validità".

Poi rispetto al prossimo futuro Pesaresi rimarca: "In base alla stessa deliberazione della Giunta regionale 2073 del 28 dicembre scorso le aziende sanitarie dovranno impegnarsi a realizzare delle ’azioni di ottimizzazione’ per un importo complessivo pari a 59 milioni di euro. Tradotto in italiano corrente la formulazione ’azioni di ottimizzazione’ corrisponde a dire risparmi o tagli di spesa. Tutto questo le aziende sanitarie dovrebbero farlo nei due giorni successivi all’approvazione del loro bilancio: sabato 30 dicembre e domenica 31 dicembre. Tutti possono intuire se queste azioni di ottimizzazione si realizzeranno o meno e che cosa succederà se non si concretizzeranno".

Nella foto in alto: l’assessore regionale alla Sanità,

Filippo Saltamartini