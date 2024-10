Ma(r)CheChef, scatta la gara culinaria

Domani torna Ma(r)CheChef, la prima tappa della gara culinaria con cena annessa si terrà alle 20 al centro polifunzionale di Ripe a Trecastelli, la seconda a Polverigi. Un doppio appuntamento per evidenziare le eccellenze culinarie della regione: promosso dal comitato di Ancona Unpli (Unione pro loco d’Italia), l’evento ha riscosso molto successo nell’edizione precedente: la voglia di riscoprire i piatti della tradizione marchigiana, la gran parte noti solo agli ultimi custodi di queste ricette, è stata una tentazione irresistibile per molti e la partecipazione alle cene è stata numerosa. Come nella precedente edizione, le due squadre saranno capitanate da due Chef d’eccezione: Vittorio Serritelli e Massimo Bomprezzi. Un menu costellato di piatti della tradizione marchigiana, che vedrà coinvolte diverse Pro Loco del territorio per una sfida "all’ultima forchetta". Per la Squadra Fuoco, con lo Chef Massimo Bomprezzi, la Pro Loco di Monsano preparerà Mezze maniche col sugo del Palio; Pro Loco Ripe il Coniglio grigliato e Pro Loco Arcevia la Pizza ‘mbodida’. Per la Squadra Fiamme, con lo Chef Vittorio Serritelli, la Pro Loco di Cerreto d’Esi preparerà le Panciarelle alla cerretese; la Pro Loco Cupramontana il Cinghiale con cipolline in agrodolce mentre Pro Loco di Sassoferrato la Brustenga rivisitata. I piatti in gara saranno valutati dalla giuria popolare. La squadra vincitrice della serata accederà alla finale. Il secondo step della gara è in programma il 9 novembre a Polverigi.