Marchese del Grillo, due premi internazionali

Il Relais Marchese del Grillo di Fabriano vince la prima edizione del concorso internazionale “Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow”, che celebra le migliori selezioni vinicole del mondo della ristorazione e del retail in tutto il mondo. Due le categorie per le quali è assegnato un premio: Miglior selezione Barolo e Miglior selezione Trebbiano d’Abruzzo. Il Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow è il primo spin-off degli MWW Awards (Milano Wine Week Awards). Prima il voto on line e poi la selezione finale a cura di esperti hanno decretato l’ambito risultato, che riempe di soddisfazione tutto il team del Marchese del Grillo.