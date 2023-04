Marchese del Grillo: per il compleanno artisti ed eventi

In arrivo grandi nomi per festeggiare il compleanno del Marchese Del Grillo. Si parte il pomeriggio del 5 maggio con lo street artist romano Maupal, molto conosciuto per le sue opere nelle vie della Capitale quali il celebre "Super Pope" o il grande murale "L’occhio di Pasolini". MauPal dedicherà una sua installazione artistica al nobile burlone per eccellenza, proprio in centro a Fabriano nel palazzo dove 309 anni fa, il 5 maggio 1714, nacque il Marchese. Il giorno successivo appuntamento alla multisala Movieland per la proiezione del celebre film "Il Marchese del Grillo" del 1981 interpretato da Alberto Sordi, con successiva tavola rotonda, racconti e aneddoti del set, alla presenza dell’assistente e aiuto regista di Monicelli, Giacomo Campiotti e dell’attore Andrea Bevilacqua, che nel film interpreta il ruolo di Pompeo. Poi ospiti a sorpresa alla cena alla villa Relais Marchese Del Grillo.