Marchesini: "Spostato ‘di nascosto’ il monumento alle vittime delle Foibe"

Monumento commemorativo del massacro delle foibe spostato ‘in silenzio’, l’opposizione va all’attacco e la giunta Ghergo spiega il perché. "All’approssimarsi del giorno del ricordo - afferma Silvia Marchesini, coordinatrice fabrianese di Fdi - la giunta Ghergo, in modo unilaterale, senza alcuna discussione preliminare in Consiglio, decide di spostare il cippo commemorativo dedicato ai Martiri delle Foibe, fino a pochi giorni fa sito presso l’omonima via della cittadina fabrianese, al parco della Pisana. Definire questo spazio un parco è più che un eufemismo. E’ sotto gli occhi di tutti i fabrianesi infatti, che, ormai da anni, questo spazio pubblico è piombato nel degrado più assoluto: panchine rotte, materiale edilizi di risulta, giochi fatiscenti e un cratere al posto della storica fontana, fanno da cornice, insieme ai rifiuti traboccanti dai cestini, al monumento delle Foibe. Una decisione vergognosa quella messa in atto ad imperium dalla Giunta Ghergo- incalza Silvia Marchesini- , un vero e proprio sfregio, un vilipendio alla memoria di queste povere persone. Sarebbe stato doveroso, che questa decisione fosse stata prima discussa in plenaria, insieme a tutte le forze politiche, con spirito di condivisione, come ricorrenze di questo genere impongono. Non che il sito individuato precedentemente fosse migliore di quello attuale, ma chiediamo con forza che il cippo venga immediatamente collocato in un luogo idoneo, lo stesso I giardini Regina Margherita) che ospitano altri monumenti commemorativi". Renzo Stroppa ha presentato un’interpellanza per chiedere "perchè è stato spostato il monumento in una posizione indecorosa e se sia intenzione dell’amministrazione riportarlo nel suo luogo di origine o conferirgli comunque un posizione degna". "Il monumento – replicano dalla giunta Ghergo - è stato per anni posizionato a pochi centimetri da un’isola ecologica, in una posizione priva di decoro e dignità. Su sollecitazione dell’Unione Istriani delle Marche, che sottolineava l’urgenza di una nuova collocazione prima della giornata del ricordo (il 10 febbraio), il monumento è stato spostato al parco della Pisana, in previsione della riqualificazione del parco, destinatario di fondi Pnrr".