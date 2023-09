MarcheStorie alle Grotte di Frasassi tra visite guidate, racconti e spettacoli

Genga protagonista della terza edizione di ‘MarCHESTORIE, racconti e tradizioni dai Borghi in festa’, rassegna promossa dalla Regione con Infra Saxa, progetto di Paola Giorgi per Bottega Teatro Marche. Saranno tre giorni di eventi, organizzati da Comune, Consorzio Frasassi e Pro Loco. Si parte da San Vittore alle Chiuse domani (ore 15) con l’inaugurazione, che prevede la visita guidata alle Grotte di Frasassi con gli speleologi del Gruppo Speleologico Marchigiano C.A.I. di Ancona, scopritori del meraviglioso sito carsico il 25 settembre 1971. In serata, sempre a San Vittore alle Chiuse, "Tu sei acqua e roccia - Lezione spettacolo sulla figura di Maria di Nazareth" di Cesare Catà, con Paola Giorgi e lo stesso Catà. L’opera narra la tematica della Vergine Maria nei suoi significati filosofici e sapienziali, connettendone la simbologia al tema dell’acqua, intesa quale immagine archetipica di purezza, espiazione e conoscenza ieratica.

Sabato, escursione guidata al Sentiero del Papa e a Valle Scappuccia (ore 10); alle 17 presentazione del libro di Jacopo Angelini ‘Ambiente e Monachesimo’ al Museo di Arte Storia e Territorio. A seguire visita guidata al Castello di Genga e al museo. Alle 19.30 degustazione di prodotti gastronomici locali e replica dello spettacolo di Catà.

Domenica (ore 14.30) visita guidata al Santuario di S. Maria Infra Saxa, e al Tempio del Valadier, cui seguirà alle 15.30 un’altra replica di ‘Tu sei acqua e roccia’. Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria (073290090).

"Vogliamo offrire ai visitatori un indimenticabile viaggio immersivo e sensoriale nella storia del nostro territorio, ricco di racconti e tradizioni di fede che rappresentano le radici culturali di Genga – dice il sindaco Marco Filipponi – Un itinerario che si sviluppa tra le chiese e i suggestivi eremi incastonati nella natura".

Insomma, tre giorni di eventi in luoghi dove la natura toglie il respiro e l’ animo si cheta, magari ascoltando in silenzio lo scorrere del torrente Sentino. L’appuntamento alle Grotte di Frasassi è da non perdere.