"Marchestorie" va alla scoperta di Genga: i luoghi del borgo protagonisti fino a domani

E’ il Comune di Genga, con le sue bellezze mozzafiato, ad animare le ultime giornate del Festival "Marchestorie 2024, il dono dell’Infinito". Partito ieri, il progetto del Comune di Genga "La voce poetica del vento", ideato da Paola Giorgi per Bottega Teatro Marche e Grotte di Frasassi srl, con la collaborazione della Pro Loco di Genga. Una tre giorni di iniziative a ingresso libero, la quale riconosce nel rapporto con il vento un particolare "genius loci" di Genga.

Ieri all’ Abbazia di San Vittore alle Chiuse è andata in scena l’inaugurazione e presentazione alla presenza delle autorità, sotto la conduzione del giornalista Maurizio Socci. A seguire è andato in scena "Il cammino poetico del Vento" visita guidata alla Grotta Grande del Vento di Frasassi con incursione poetica di Paola Giorgi che ha letto presso i Giganti, alcuni passi della Divina Commedia. In serata, nel piazzale antistante l’abbazia di San Vittore lo spettacolo "La voce poetica del vento- un simbolo tra Omero – Dante – Dylan Thomas" di e con Cesare Catà, Paola Giorgi, musiche eseguite dal vivo da Christian Riganelli. Oggi la giornata si svolgerà all’interno del Castello di Genga con due appuntamenti originali: alle 15 "Il Vento in Tasca", atelier per piccoli poeti a cura di Alessia Racci Chini, un laboratorio per giocare con parole e immagini dedicato ai bambini dagli 8 ai 12 anni. Poi nel pomeriggio, alle 17, "Atelier Experience", laboratorio di scrittura poetica a cura di Cesare Catà, età consigliata ai partecipanti, dai 16 anni in su. A seguire alle 18,30 visita guidata al Borgo di Genga e Museo Arte Storia e Territorio. La giornata si concluderà con la degustazione dei prodotti tipici locali.

La tre giorni di eventi si concluderà domani pomeriggio (ore 15,30) al tempio del Valadier con la replica dello spettacolo "La voce poetica del vento- un simbolo tra Omero – Dante – Dylan Thomas" di e con Cesare Catà, Paola Giorgi, musiche eseguite dal vivo da Christian Riganelli, con la partecipazione di Luca Mengoni e David Padella. Ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria cchiamando il numero: 0732. 90090 o scrivendo una mail a: booking@frasassi.com. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno in spazi al chiuso adiacenti. MarcheStorie il dono dell’Infinito è un progetto della Regione Marche, assessorato alla Cultura realizzato in collaborazione con Amat e Fondazione Marche Cultura.