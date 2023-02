Marchi contraffatti, in 23 vanno a processo

di Marina Verdenelli

Importavano dalla Turchia e dalla Repubblica Ceca capi d’abbigliamento di alta boutique, ma con marchi contraffatti, che poi finivano nei negozi di mezza Italia dove gli ignari clienti li acquistavano pensando fossero originali. Un maxi giro di commercio di lusso tarocco, stroncato dalla guardia di finanza a gennaio del 2020, con l’operazione "spider web", nata monitorando la rete internet, siti e piattaforme di vendita alle quali si sarebbero rivolti i negozianti. L’indagine ha portato ora a processo 23 persone, tra intermediari e negozianti. Diversi sono marchigiani, accusati di ricettazione e introduzione e commercio nello stato italiano di prodotti falsi. Per tutti è arrivata la citazione diretta a giudizio e nell’udienza di lunedì, davanti al giudice Lamberto Giusti, in cinque hanno fatto richiesta di abbreviato. Per la discussione l’udienza è stata rinviata al 29 maggio. Nella stessa data il giudice rinvierà alla presidente del tribunale la scelta di nominare un altro giudice che si occuperà degli imputati che procederanno con il rito ordinario. Al vertice della catena, stando alle accuse, c’è una coppia residente ad Osimo, moglie e marito, che si sarebbero occupati degli acquisiti fatti all’estero per poi rivendere i capi di abbigliamento ai titolari di negozi italiani. Lui ha 45 anni, nativo della città dei senza testa, titolare di una ditta che si occupava degli acquisti all’estero. Lei è una rumena di 46 anni, dipendente del marito, e addetta al settore commerciale. Dodici le regioni d’Italia coinvolte. Oltre alle Marche ci sono Campania, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Lazio, Veneto e Piemonte. Secondo la guardia di finanza, che si è occupata delle indagini coordinate dal pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo, i negozianti erano tutti consapevoli di acquistare griffe taroccate. I clienti no, visto che i prezzi erano gli stessi dei capi originali. L’operazione dei baschi verdi sarebbe scattata dopo una soffiata. L’indagine, partita nell’estate del 2019, è durata sei mesi ed è stata stroncata prima che prendesse dimensioni più grandi. Inizialmente aveva portato a 35 persone denunciate e al sequestro di 15mila capi falsamente firmati Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Lacoste, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Hugo Boss (l’azienda madre si è costituita parte civile) e Adidas che avrebbero fruttato oltre 4 milioni e mezzo di euro. Imputati 21 negozianti di cui quattro marchigiani: tre sono donne della provincia di Pesaro e Urbino, una 50enne, una 70enne e una 26enne, uno è della provincia di Ancona, ha 64 anni, è di Arcevia.