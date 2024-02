Marchigiane pronte a ripartire: ecco la griglia della fase 2

Un week-end di pausa, quello appena trascorso, poi da sabato prossimo si fa sul serio. Terminata la stagione regolare le ben otto marchigiane del girone E di serie B Interregionale dal prossimo fine settimana proveranno a raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali cercando di districarsi nella nuova formula del campionato: senz’altro innovativa, non di meno inutilmente complicata, dannosa per la regolarità del torneo (non a caso c’è chi, già centrato l’obiettivo, sta liberando giocatori) e capace di scontentare tutti. Ma, si spera solo per quest’anno, ormai così è. Da sabato le squadre del girone E si uniranno a quelle del girone F articolandosi in tre gironi da otto squadre (quattro provenienti dall’E e altrettante dal F): nei gironi Gold e Silver si giocherà per raggiungere i play-off promozione, nel girone Play-Out per mantenere la categoria. Otto giornate, quattro di andata e altrettante di ritorno: si gioca soltanto con le squadre provenienti dall’altro girone ma ci si porta dietro i punti ottenuti nella prima fase nei soli scontri diretti con quelle che provengono dal proprio, di girone.

Alla luce di ciò, nel Gold la classifica recita: Bramante Pesaro, Virtus Roma e Fiumicino 10; Senigallia e Matelica 6; Palestrina 4; Loreto Pesaro 2; Val di Ceppo 0. Bisogna arrivare tra le prime sei per centrare i play-off. Nel girone Silver si riparte così: Porto Recanati, Amatori Pescara, Carver Roma, Viterbo 8; Ferentino 6; Teramo, Pisaurum Pesaro 4; Cagliari 2. Qui bisogna arrivare tra le prime due per essere ammessi ai play-off assieme alle prime sei del girone Gold. Le altre del girone Silver terminate le otto giornate si fermano. Quindi il girone Play-Out da dove si riprende così: Aquila 10; Civitanova 8; Stamura Ancona, Pescara Basket, Mondragone 6; Roseto, Grottaferrata, Isernia 4. Le ultime due di questo girone retrocedono direttamente in serie C: la terz’ultima va a disputare uno spareggio salvezza contro la terz’ultima della conference sud.

Chi sta meglio delle nostre è senz’altro il Bramante, che parte con un gran bel bottino nel girone Gold, prenotando i play-off: ha 4 punti più di Senigallia e Matelica (che pure gli è arrivato davanti nella prima fase, altra prova di una formula assurda), che non possono sbagliare. Parte dietro il Loreto, per cui non centrare i play-off dati budget e ambizioni sarebbe un fallimento. Nel girone Silver, Porto Recanati lanciato. Nel girone Play-Out, Civitanova (relativamente) tranquilla, Ancona nonostante una prima fase all’ultimo posto con 18 sconfitte in 22 giornate ad oggi – grazie alla formula che premia gli scontri diretti – sarebbe salva. Logico no? Quantomeno da sabato sarà il campo a parlare.

Andrea Pongetti