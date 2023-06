Marchigiani dell’anno, tutti i premiati Solari è "ad honorem"

Il regista Giampiero Solari ‘Marchigiano ad honorem’ e Riccardo Lattanzi, professore di radiologia e ingegneria elettronica alla New York University sono alcuni dei premi del prestigioso riconoscimento "Picus del Ver Sacrum 2022 - Marchigiani dell’Anno", conferito annualmente dal Centro Studi Marche "G. Giunchi" a marchigiani che si sono distinti per meriti professionali, scientifici, artistici, culturali e sociali. La rosa dei ‘Marchigiani dell’anno’ comprende imprenditori come Lanfranco Beleggia (Fermo), Matteo Caimmi (Ancona), Daniele Forni (Macerata) e Stefano Parcaroli (Macerata), studiosi come Ivano Dionigi, professore emerito dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Pesaro Urbino) artisti come la scrittrice Paola Cecchini (Pesaro Urbino), la pittrice Paola Tassetti (Macerata), Tonino Maurizi (Macerata), il musicista Rossano Corradetti (Fermo) e Raimondo Orsetti, dirigente della Regione Marche. I premi quest’anno saranno costituiti dalle xilografie "Argani", 15 esclusivi esemplari disegnati e colorati a mano dal maestro Sandro Trotti, stampati con torchio calcografico dal maestro incisore Sandro Pazzi.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà martedì 27 giugno alle 17 nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica. Sarà aperta dai saluti istituzionali del Senatore Questore Antonio De Poli, vi prenderanno parte il presidente onorario del Ce.S.Ma professore Giuseppe Luzi, l’ambasciatore Giorgio Girelli e la giornalista Rosanna Vaudetti. Interverranno per la lettura dei curriculum e delle motivazioni gli attori Simone Pieroni e Roberta Sarti. L’evento, organizzato dalla direttrice del Ce.S.Ma Pina Gentili, sarà trasmesso in diretta streaming al link https:webtv.senato.it