Marchigiani, L'isolamento è Deleterio, è Ora di Svegliare la Politica!

Per anni noi marchigiani ci siamo crogiolati in quel concetto di splendido isolamento che ci appariva così romantico fino a capire però che là fuori c’è un mondo diverso e che quell’isolamento più che splendido era deleterio da ogni punto di vista. Il risultato è che oggi siamo indietro anni luce in quanto a infrastrutture rispetto alla maggiorparte delle altre regioni. Ma vogliamo parlare del treno per Roma, il primo della mattina, che non parte nemmeno da Ancona ma bisogna recarsi a Falconara? La politica si svegli e vada a Roma a sbattere i pugni su quei famosi tavoli.