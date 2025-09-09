Marchigiani per Acquaroli: "Ecco la nostra squadra"

Dalla pedana della scherma alla politica regionale. La campionessa olimpica Giovanna Trillini è il nome di punta della lista civica "I Marchigiani per Acquaroli", presentata ieri mattina in vista delle regionali del 28 e 29 settembre. Un team di nove candidati per la nostra provincia, nato per dare continuità al lavoro del presidente uscente Francesco Acquaroli. "Sono nuova in questo mondo, ma per anni ho rappresentato la mia terra in tutto il mondo e ora voglio ascoltarla per affrontarne i problemi", ha dichiarato la Trillini, sottolineando come lo sport possa essere anche un veicolo per sanità e turismo.

"Voglio mettere a disposizione le mie capacità a favore di Acquaroli -ha proseguito- una persona intelligente che bada al sodo. Qui tutti possiamo esprimere le nostre idee e i nostri principi, io sono alla mia prima sfida in politica e per questo sono stata anche criticata per la mia inesperienza in questo mondo ma sono pronta a mettermi al servizio della comunità". Insieme a lei, una squadra che unisce esperienze diverse. Per la sanità territoriale scendono in campo i medici Luigi Coppari e Patrizia Palini e la farmacista Cecilia Possenti, con l’obiettivo comune di rafforzare la medicina di prossimità, la telemedicina e la prevenzione per ridurre le liste d’attesa. L’impegno per il territorio è al centro delle candidature di Graziano Stacchiotti, consigliere provinciale, che promette un ritorno della "politica tra la gente per sostenere le piccole imprese", e di Paola Candi, che dopo l’esperienza al fianco degli alluvionati propone un "piano casa regionale". Il funzionario regionale Diego Casaccia porta in dote la sua competenza nella ricostruzione post-sisma e nella Protezione Civile, mentre l’insegnante Marco Gnocchini, che dal 2014 al 2024 è stato anche presidente della multiutility Estra Prometeo si concentra sul mondo delle partecipate e del terzo settore. Spazio anche alla cultura con il brand manager Federico Filonzi, che punta a valorizzare le eccellenze produttive come il distretto della fisarmonica di Castelfidardo. Il progetto, che si definisce "un valore aggiunto nella coalizione", mira a unire le forze della società civile per completare il percorso di cambiamento iniziato cinque anni fa. "Vogliamo un’amministrazione concreta e vicina alle persone", affermano i promotori, "per una regione sempre più forte e protagonista". "Difendiamo i beni comuni - affermato il presidente del comitato Arnaldo Giorgi- salute, lavoro, ambiente, cultura. Promuoviamo un’amministrazione trasparente, concreta, vicina alle persone".