Marchigiano dell’Anno Premiato Calcagnini

Si è svolta venerdì sera l’edizione 2023 straordinaria per il premio nazionale Accademia Marchigiani dell’anno che si è svolto nella splendida cornice del Finis Africæ Resort. Presente, la Fanfara del Comando Aerea di Milano che in occasione dei Cento anni dalla nascita dell’Aeronautica Militare si è esibita nel suo prezioso repertorio. La serata ha visto anche la presenza del Ct Roberto Mancini che, a sorpresa, è arrivato per consegnare un attestato al Magnifico Rettore di Urbino Giorgio Calcagnini, premiato tra i Marchigiani dell’Anno. Proprio due anni fa infatti, Mancini ha conseguito la laurea honoris causa presso l’Ateneo di Urbino e ieri sera il Ct ha avuto l’occasione di ricambiare la consegna dell’importante riconoscimento. A scandire la cena di gala, gli attesi momenti delle premiazioni con la consegna degli attestati e delle statuette, scolpite a quattro mani dagli artisti Massimo Ippoliti e Nazzareno Rocchetti, insieme ai preziosi momenti musicali ad opera della mezzosoprano Anna Werle accompagnata dalla pianista Elisa Cerri.