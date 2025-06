"Marchigiano", nuovo singolo per la band Zio Pecos. Un brano dance con tutti i dialetti della regione

Nuovo singolo per la band Zio Pecos. Il titolo è ‘Marchigiano’, in uscita venerdì. Si tratta di un brano in italiano in cui sono stati inseriti degli interventi in dialetto di ospiti particolari. Per la prima volta in una sola canzone sono presenti i dialetti di tutte e cinque le province della nostra regione. "Spesso nelle Marche c’è un campanilismo estremo – sottolinea il gruppo -. Il modo di parlare cambia da paese a paese e ognuno è orgoglioso della propria origine. Spesso questo genera rivalità. "Abbiamo voluto unire tutta la regione, invitando un rappresentante per ogni provincia che dice una frase nel dialetto della sua provincia’. Per Pesaro la scelta è caduta su Bicio e Nicola Gaggi, per Ancona su Stefano Calabrese, per Macerata sul Doppiatore Marchigiano, per Fermo su Giorgio Montanini e per Ascoli sul regista Pier Paolo Piccioni. "Un brano dance pop, da ballare, per rappresentare l’energia di una regione".