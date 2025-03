"Marchio, Fedrigoni pronta al dietrofront"

Fedrigoni è pronta a fare un passo indietro sull’uso del marchio "Fabriano" per la produzione di carta. A dirlo è stato l’amministratore delegato del gruppo, Marco Nespolo, intervenuto in videoconferenza alla riunione convocata ieri dall’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi, anticipata dopo le polemiche sorte alla notizia della cessione da parte dell’azienda dell’uso del marchio nato a Fabriano a un’azienda tedesca. Sia i sindacati con Carlo Cimmino (Slc-Cgil), Alessandro Gay (Fistel-Cisl), Valerio Monti (Uilcom-Uil) e Paolo Pierantoni (Ugl-Chimici), presenti all’incontro, che l’assessore hanno chiesto fin da subito che venisse ritirato l’accordo sul marchio ceduto in Germania, amareggiati del fatto, oltretutto, di non essere stati informati di nulla. "Conosciamo la vicenda della Fedrigoni a Fabriano e della trattativa che ne è seguita e che ha assunto risvolti nazionali e ministeriali, arrivando a un accordo che, pur non essendo positivo per il territorio, è stato comunque onorevole – dice Aguzzi – Nessun licenziamento e una cassa integrazione che, nell’anno in corso, prevede la ricollocazione della maggior parte delle maestranze. Si tratta di un accordo che non lascia ’feriti’ diretti, anche se la vera ferita resta la scomparsa di quel tipo di produzione e di quel marchio dal mercato e dalle attività della nostra regione. Inoltre, dalle informazioni informali in mio possesso, il piano di ricollocazione sta procedendo come stabilito negli accordi".

Il marchio in pratica è stato ceduto a una società tedesca perché ci sarebbe una certa richiesta di mercato: "Il paradosso però è che ora non si produce più a Fabriano con quel marchio. C’è un malcontento diffuso e una ferita ancora aperta. Per questo ho chiesto all’ad di ritirare questa iniziativa. Posizione condivisa anche da parte dei sindacati. L’ad Nespolo, seppur con rammarico ma per spirito di collaborazione, ha accolto la richiesta e ho preso atto con soddisfazione della disponibilità". Un possibile dietrofront che fa ben sperare.

La sindaca Ghergo intanto porta avanti con orgoglio la battaglia per la difesa dell’immagine di Fabriano: "Ieri il Financial Times ha raccontato con un articolo affascinante la nostra storia, la storia di una comunità che da secoli dà forma alla carta più preziosa e produce eccellenze nell’industria. Una comunità che oggi si trova a fare i conti con una crisi profonda, conseguenza di scelte che tolgono radici alle persone e alle imprese ma da questa incertezza nasce anche la determinazione di non fermarsi. Fabriano ha competenze uniche, lavoratori di altissimo livello e imprenditori che credono ancora in questo territorio. Non accetteremo che il nostro futuro sia scritto altrove. Continueremo a chiedere chiarezza e rispetto". Resta fitto il calendario di appuntamenti tra azienda, Regione e sindacati: il 27 è in programma un altro incontro per la formazione.