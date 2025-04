Marchio, "nein" dei tedeschi: chiedono i danni

Il gruppo tedesco non farà marcia indietro sulla richiesta di risarcimento al Gruppo Fedrigoni, anzi. E’ emerso giovedì durante l’incontro tra l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi e i responsabili del Gruppo Fedrigoni. "L’azienda ha di fatto confermato quanto già emerso – spiega l’assessore -. Alla loro richiesta alla Jurgensen di non utilizzare il marchio "carta Fabriano" alla società tedesca che dovrebbe produrre un quantitativo di carta con quel marchio, il cui utilizzo è stato dato alla società di intermediazione italiana Paper Fast per cinque anni, la società si è nettamente rifiutata di ottemperarla ed ha citato la Fedrigoni al tribunale di Milano per danni. A questo punto ritengo che si possa tentare un’azione congiunta della Regione, con il supporto del Ministero che verrà da me coinvolto, per far sì che ci possa essere un incontro tra Regione, possibilmente Ministero, la società Fedrigoni e la società che ha in utilizzo questo marchio, per cercare di convincerli della bontà dell’operazione di ritiro. Questo è il ruolo che la Regione può esercitare. Fedrigoni, così come richiesto da noi e dal Ministero, ha effettivamente intimato e richiesto alla società che lo ha in utilizzo di non utilizzare più il marchio. Purtroppo ad oggi la risposta della società è stato un netto diniego e un richiamo addirittura tramite il tribunale di Milano ad una richiesta danni anche di immagine". Una grana per il gruppo che scuote Fabriano, già lesa dopo la vertenza Beko. Duri Andrea Anibaldi, Paolo Paladini e Riccardo Ragni, capigruppo rispettivamente di Rinasci Fabriano, Pd e Progetto Fabriano: "Il circolo di Fratelli d’Italia trasforma un tema serio e delicato come la vertenza Beko in uno scontro politico. Il sindaco Daniela Ghergo non solo era presente all’incontro ‘Diamo credito alle aziende’ ma ha partecipato come relatrice, al fianco degli altri ospiti. Con lei erano presenti anche l’assessore alle Attività produttive e l’assessore alla Cultura. Altro che assenti. In un momento in cui il nostro territorio affronta una doppia crisi industriale, servirebbe meno propaganda e più rispetto per chi lavora ogni giorno – con serietà e responsabilità – per dare risposte concrete alle imprese e ai lavoratori. Mentre qualcuno confeziona slogan e rincorre visibilità, noi stiamo progettando sviluppo, sostenendo il tessuto produttivo locale e attuando la visione delineata nel documento ‘Destinazione Fabriano’, per accompagnare la città verso una vera rigenerazione economica e sociale. Infine, un richiamo doveroso: sarebbe auspicabile che chi ricopre incarichi pubblici distinguesse con chiarezza i ruoli istituzionali da quelli privati, per evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi".