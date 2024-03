Marcia della Pace, monito di Dal Cin:: "La buona politica è servizio per gli altri"

Erano in tanti ieri alla Marcia per la Pace. L’iniziativa, avviata nel 2022 all’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, è stata promossa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale coinvolgendo enti locali e associazioni. Significativa quest’anno la partecipazione delle scuole, con circa mille studenti da tutte le Marche. "Non possiamo gettare la spugna e arrenderci alla violenza e all’ingiustizia ma anzi dobbiamo impegnarci maggiormente affinché si ritorni al dialogo, al confronto e al rispetto reciproco – ha detto il presidente del Consiglio regionale Dino Latini -. Siamo tenuti a fornire il giusto esempio alle nuove generazioni puntando sulla loro maggiore sensibilità, sulla loro capacità di apprendere. Promuoviamo i valori del rispetto, dell’inclusione, della concordia, senza i quali saremmo schiavi dell’odio, della discriminazione, delle diseguaglianze". La marcia, avviata da Porta Romana sulle note di "Imagine", ha raggiunto il sagrato della basilica dove sono intervenuti anche il sindaco Moreno Pieroni, la studentessa Sofia Scattoni dell’istituto "Solari" di Loreto in rappresentanza delle scuole marchigiane, Massimo Iavarone per l’Ufficio scolastico regionale e Pierangelo Milesi delegato nazionale Acli. Conclusioni dell’arcivescovo Fabio Dal Cin che ha parlato di una seria costruzione della pace e ha rivolto un monito ai rappresentanti delle istituzioni: "Per imboccare la strada giusta – ha detto -, abbiamo bisogno di una buona politica, che sia in grado non pensare solo al proprio interesse. Ricordiamo sempre che proprio la politica è soprattutto servizio".