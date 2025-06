Marcia globale per Gaza: "Siamo arrivati in Egitto. Pace, non ci fermeranno"

La Marcia Globale per Gaza, a cui hanno aderito i due marchigiani Silvia Severini e Roberto Solazzi, insieme ad altri 150 italiani e migliaia di cittadini da tutto il mondo, è un evento che potrebbe restare nella storia, come la marcia su Washington del 1963, quando Martin Luther King pronunciò il celebre "I have a dream". Quel sogno antirazzista all’epoca era un’utopia, ma negli anni seguenti divenne realtà. Esattamente come le migliaia di persone comuni, che parteciparono a quell’epico pellegrinaggio, anche Severini e Solazzi si sono messi in viaggio perché un nuovo sogno diventi realtà. Il sogno di fermare la devastazione di Gaza, che ha indotto la Corte penale internazionale, il 21 novembre scorso, a condannare, per crimini di guerra e contro l’umanità, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il ministro della difesa, Yoav Gallant.

La delegazione italiana si sta organizzando da settimane per la marcia. Divisi in gruppi, i cittadini e le cittadine italiane sono partite da varie città per darsi appuntamento all’aeroporto del Cairo. Dalla capitale dell’Egitto la carovana pacifista dovrebbe giungere al valico di Rafah domenica. In mezzo, però, c’è il deserto, ma soprattutto un’area militarizzata. Il Ministero degli Affari Esteri, giovedì scorso, ha pubblicato un avvertimento, teso a sconsigliare la marcia, aggiornato ieri. Nel sito governativo, Viaggiare Sicuri, si trova scritto: "Il Sinai del Nord è un’area soggetta a statuto militare, con ingressi possibili solo dietro specifica autorizzazione delle Autorità egiziane. La partecipazione alla ’Marcia verso Gaza’ e simili iniziative è pertanto fortemente sconsigliata".

Già giovedì scorso la partecipazione era "fortemente sconsigliata" e le notizie provenienti dal Cairo, dove attivisti e attiviste italiane erano state bloccate e in alcuni casi rimpatriate, hanno reso il viaggio di ieri verso l’aeroporto di Fiumicino, dove Severini e Solazzi si sarebbero dovuti imbarcare, particolarmente agitato. Dei sette componenti del loro gruppo, solo in quattro, tra cui i due marchigiani, hanno deciso di partire con il volo delle ore 14. Atterrati al Cairo alle ore 17.30, hanno superato i controlli e sono usciti dall’aeroporto alle ore 19. "Le voci sono tante – ci ha confessato Solazzi, una volta arrivato in Egitto – non so di preciso cosa stia accadendo. Siamo comunque in tanti e l’Egitto è sotto gli occhi del mondo, speriamo non esageri nel compiacere Israele. Siamo certi che ci bloccheranno, ma confidiamo nell’intervento del console italiano".