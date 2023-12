Marcia per la pace lunedì dalle 18.30

Torna lunedì nella città della carta la marcia per la pace e contro tutte le guerre promossa da Azione Cattolica e progetto Sconfiniamo, l’iniziativa promossa dall’Ambito 10 per sostenere il dialogo interculturale. "Da ogni terra, si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace. Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla". Con queste parole di Papa Francesco si apre il manifesto della Marcia per la Pace che si terrà il primo giorno dell’anno a Fabriano. "Un appuntamento fisso – spiegano gli organizzatori –, ma che in questi ultimi anni ha acquisito ancora maggiore significato, di fronte all’esplodere di conflitti sempre più drammatici: Ucraina e Gaza, ma anche Sudan e Yemen, Nagorno Karabakh e Birmania. Conflitti che stanno provocando numeri record di vittime civili e di profughi, e di fronte a cui è necessario non chinare la testa e mantenere alta l’attenzione". L’appello lanciato dagli organizzatori, Azione Cattolica della Diocesi Fabriano-Matelica e progetto Sconfiniamo è per trovarsi a Fabriano in Piazza del Comune lunedì alle 18.30. Da lì, partirà la Marcia per dire no a tutte le guerre.