"Marciapiede a pezzi. Mia figlia è caduta"

Il marciapiede che costeggia via De Gasperi, la strada dalla chiesa della Sacra famiglia va verso la Vescovara, è sconnesso in più punti. Purtroppo l’altro giorno una ragazzina non ha notato la rottura della pavimentazione, è inciampata ed è caduta a terra. "Domenica pomeriggio, camminando, mia figlia cade. Niente di preoccupante, a parte un ginocchio sbucciato e un livido alla mano ma poteva succedere ad un anziano con conseguenze più serie – racconta il padre –. Senza considerare poi la difficoltà di camminare su quella strada con un passeggino. Forse è necessario fare un po’ di manutenzione, almeno rimediare nei punti più critici". Dibattito acceso: "Dovresti vedere via delle Scalette, il mese scorso una signora si è rotta il setto nasale, non ha voluto fare querela al Comune perché convinta di perdere tempo". Per quanto riguarda l’asfalto horror in una porzione seppur piccola di centro storico, l’assessore Staffolani ha detto: "Dopo i tanti post apparsi in rete, abbiamo voluto tranquillizzare i cittadini. I sampietrini nelle vie del centro storico saranno ripristinati, così come sempre successo in passato, dopo che il terreno si sarà assestato e la riparazione effettuata da Astea risulterà definitiva. Chi pone i sampietrini è personale altamente specializzato".