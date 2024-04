"Marciapiede al posto degli stalli per auto"

Dopo l’inaugurazione di sabato della panchina dell’amore e dell’oasi di verde in via VIII Marzo si riaccende, a Falconara Alta, il tema di realizzare un marciapiede sul lato opposto della carreggiata – attualmente si trova nella zona più a monte, a ridosso del parcheggio a gradoni, ndr –, per consentire alle persone di sfruttare al meglio quel punto, tra i più panoramici e iconici della città. Oggi, prima dell’area più a valle riqualificata dalla famiglia Contini, sono presenti alcuni stalli per la sosta con strisce bianche che, secondo le richieste, potrebbero essere trasferiti dall’altra parte della carreggiata e tracciare così, al loro posto, un boulevard che apre ad una vista suggestiva tra campagne e mare. La proposta arriva da Alessandro Mancinelli, presente al taglio del nastro e sostenitore di un progetto tutt’altro che irrealizzabile, che possa prevedere appunto un nuovo percorso pedonale, eventualmente alternativo o in sostituzione di quello già presente. "Torno a chiedere la realizzazione di un marciapiede su quel lato di strada, al posto del parcheggio, che può essere spostato a lato monte, dove possano passeggere le persone, anche con difficoltà motorie, permettendo a tutti di godere della bella vista". Secondo Mancinelli, infatti, la recente riqualificazione di via VIII Marzo è la riprova "del valore paesaggistico di quel tratto di strada che dà sul mare verso Senigallia".