"Marciapiede rotto". Spunta un cartello

Tra ironia e protesta spunta un cartello in via Tobagi: affisso a una recinzione che si affaccia sulla strada: "Via del marciapiede rotto". Una zona limitrofa a quella dei giardini frequentati da tanti genitori con carrozzine al seguito. Qui, come in diverse altre zone, i marciapiedi sono impraticabili ed ecco che qualche buontempone ha deciso di scherzarci su. Un ‘iniziativa che non è passata inosservata negli ultimi giorni ed è stata immortalata anche sui social. Intanto in questi giorni gli uffici comunali hanno dato il via libera all’acquisto di conglomerato bituminoso a caldo (meno dispendioso di quello a freddo) sfuso e di asfalto a freddo per pronto intervento per la manutenzione stradale. Stanziati per il momento 3.660 euro per l’acquisto dalla Sintexcal spa di Falconara "per una migliore gestione operativa e logistica della fornitura. La vicinanza dell’impianto al Comune consente di mantenere la temperatura dell’asfalto caldo, oggetto principale della fornitura, pure con i mezzi non coibentati di cui è dotato il Comune".