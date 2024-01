Marciapiedi a pezzi, via ai lavori. Si comincia da via Leopardi

Sono partiti ieri i lavori sui marciapiedi nell’ambito del progetto che vede stanziati 330mila euro per diversi interventi in città.

Si è iniziato lungo Via Giacomo Leopardi nell’ambito dell’appalto “Manutenzione straordinaria marciapiedi – Interventi di riqualificazione del marciapiede posto alla base delle mura del baluardo di San Pietro, lungo Via Goito e Via Cavorchie (primo tratto), Via Giacomo Leopardi, Via Villafranca (tratto), Corso Stamira (parte) da finanziare nell’ambito del Pnrr.

I lavori interesseranno la pavimentazione dei marciapiedi lungo Via Giacomo Leopardi, lato ex Hotel Roma e Pace, in particolare dall’incrocio con Corso Giuseppe Garibaldi al civico 5c (altezza Via Palestro).

A seguire, i lavori proseguiranno in Corso Stamira nel tratto dal civico 62 al civico 68.

Saranno previsti divieti di sosta in corrispondenza dei parcheggi e restringimenti della carreggiata in corrispondenza dei tratti di strada interessati dai lavori.

"Si tratta di un intervento che mira alla messa in sicurezza di tratti di marciapiedi particolarmente ammalorati, con l’obiettivo di renderli nuovamente fruibili per i cittadini" spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini.