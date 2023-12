Marciapiedi e strade vicine, variante in viale Anita Garibaldi

Nell’ultimo incontro della Giunta è stato approvato un progetto di variante dei lavori di viale Anita Garibaldi che consentirà di utilizzare le economie ottenute per procedere alla sistemazione di alcuni marciapiedi e strade adiacenti.

Un intervento da tempo invocato dai residenti. Le vie interessate sono le seguenti che si trovano a Senigallia: via Ancona; via Marche nel tratto compreso tra via L’Aquila e via Bari; via Bari nel tratto compreso tra via Marche e via Capanna; via Feltrini nel tratto compreso tra via Venezia e via Pescara; via La Marca nel tratto compreso tra via Venezia e via Pola; via Pola nel tratto compreso tra via Feltrini e via La Marca.

Analoga strategia verrà poi seguita dall’amministrazione comunale anche nei successivi stralci dei lavori su viale Garibaldi, così che i lavori complessivi consentiranno di risanare quasi tutto il reticolo stradale del quartiere "ex Piano Regolatore". Lo scorso weekend sono stati terminati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e si è provveduto alla ripiantumazione degli alberi.

Si tratta di piccoli arbusti che sono andati a sostituire i pini rimossi per garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti a causa degli smottamenti che si erano verificati in questi anni lungo la via.