Marco Ausili di FdI: "L’assessorato sfumato?. Sempre a disposizione dove posso essere utile"

Nelle fila di Fratelli d‘Italia, Circoscrizione di Ancona, Marco Ausili aveva conseguito il primato: 4235 preferenze. Ieri, prima seduta dell’Assemblea delle Marche, la sua seconda legislatura a Palazzo Leopardi, l’elezione a consigliere segretario.

Come approccia alla nomina? "Con gratitudine e responsabilità. E con la consapevolezza che il Consiglio regionale deve saper coinvolgere le persone, anche guardando a chi ha preferito astenersi alle scorse elezioni. Deve essere un luogo di confronto rispettoso dove si ricompone il conflitto e deve essere un luogo che dà forza alle comunità locali, in un contesto in cui invece tanto pesano le dinamiche globali".

Si aspettava un assessorato, forte del risultato? "Mi sono sempre messo a disposizione per qualunque ruolo potesse rendermi utile. Perché essere utile è quello che conta e perché è questa la richiesta che mi hanno fatto e ci hanno fatto tante, tante persone con il voto. Ciò detto, sono grato e pronto per questo ruolo".

Cosa si aspetta per il futuro? "Di poter essere utile al mio territorio e alla mia comunità, continuando a costruire al fianco del presidente Francesco Acquaroli la cura delle persone, lo sviluppo del nostro territorio e la costruzione di futuro qui per tutti".

Quali priorità nell’agenda di governo-bis? "Quelle elencate dal presidente Acquaroli, tra le quali mi piace sottolineare con particolare attenzione il tema dei giovani, per arrivare a quello della natalità, quello del lavoro fino a quello del necessario saldo rapporto tra le generazioni".

Ancona ha ritrovato anche rappresentanza in Giunta. Cosa può significare per il capoluogo e la provincia? "Che si possa collaborare in maniera sempre più forte con l’ottima amministrazione comunale di Ancona, che gradualmente tanti risultati sta portando ad una città che aveva perso identità e smalto e che ora, a poco a poco, vuole rilanciarsi. Noi ci saremo".