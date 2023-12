Marco Bellocchio all’Italia riceve il Premio "Angelo Guglielmi"

Corto Dorico Film Fest propojne un ricco programma anche per la sua terza giornata. Alle ore 17 al Cinema Italia ci sarà l’incontro "Fare cinema oggi", moderato dal co-direttore artistico Daniele Ciprì, con Marco Bellocchio, regista tra i più riconosciuti nel cinema d’autore italiano ed europeo, che riceverà il Premio Angelo Guglielmi, alla sua prima edizione, alla presenza del figlio Carlo Guglielmi. Seguirà la proiezione del film "I pugni in tasca" di Marco Bellocchio, in versione restaurata a cura di Cineteca di Bologna. Ad aprire la seconda giornata del Festival sarà però la terza edizione di Shorts for my future - Industry, dedicato agli incontri di pitching, ovvero al momento in cui gli autoriregisti con i propri progetti incontrano il mercato, ossia i produttori cinematografici e televisivi. Dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, all’Accademia56 si svolgerà il Workshop "Dall’idea alla storia: Tecniche e modalità di esposizione del racconto" con lo sceneggiatore Matteo Ferri.

Alle ore 10.30 al Cinema Italia si svolgerà Corto Slam - Short on rights A Corto di diritti, semifinale del concorso internazionale Short on Rights A Corto di diritti dedicato ai cortometraggi internazionali che trattano temi legati ai diritti umani, in collaborazione con Amnesty International Italia. Alle ore 15.30 al Cinema Italia, ci sarà il primo appuntamento della sezione Cinemaèreale, la finestra sul cinema documentario italiano contemporaneo. Alle ore 21 al Cinema Italia ci sarà Corto Slam – seconda semifinale del concorso nazionale cortometraggi. La Finalissima del XX Corto Dorico Film Festival è in orogramma il 9 al Cinema Italia.