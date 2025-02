Marco Castello il 17 luglio alla Rocca

È un gradito ritorno a Cesena quello di Marco Castello, che suonerà alla Rocca Malatestiana giovedì 17 luglio. Il giovane cantautore siciliano ha frequentato non di rado i palchi romagnoli: il più recente concerto a Cesena lo ha tenuto lo scorso 9 gennaio allo Spazio Marte, registrando un tutto esaurito; prima di allora, era già stato in Romagna nell’estate 2021, quando aprì con un set in solo acustico il live di Venerus sempre sul palco della Rocca Malatestiana, in occasione della nona edizione di acieloaperto, e a luglio 2019, quando con la sua Comitiva ha accompagnato il concerto di Erlend Oye (Kings of Convenience, The Whitest Boy Alive) nel Largo Cappuccini di Cesenatico.

Quella ad acieloaperto sarà l’unica tappa in Romagna del suo tour estivo, questa volta, e per la prima volta, con una band al completo; una nuova occasione per riascoltare dal vivo un artista che, concerto dopo concerto, sta convincendo e appassionando un pubblico sempre maggiore, composto in larga parte da giovani.

Si tratta del quinto annuncio di acieloaperto 2025, che arriva dopo quello dei Meute, che suoneranno mercoledì 9 luglio alla Rocca Malatestiana, dell’accoppiata Wolfmother e Dirty Honey di giovedì 10 luglio, sempre a Cesena, dove si esibiranno anche le Wet Leg mercoledì 16 luglio, e dei Franz Ferdinand, attesi sul palco di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli venerdì 29 agosto.

I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne.Info line al 339 2140806 oppure info@acieloaperto.itMaggiori informazioni sono consultabili sul sito www.acieloaperto.it o sulle fan page facebook e instagram “acieloapertofestival”.