Marco Cavallo contro l’indifferenza

Arriva anche in città, a 45 anni dalla legge Basaglia che ha posto fine all’esperienza manicomiale, approda in città Marco Cavallo. Una sorta di "cavallo di troia da 200 chili, alto 3,80 metri, lungo 3,70 in vetroresina e poliuretano verniciato di blu per abbattere i muri dell’indifferenza, della diffidenza e della paura verso il malato mentale". Martedì quel grande cavallo blu con le ruote sarà in piazza Indipendenza a presenziare le celebrazioni per la Liberazione. E accanto a lui alle 12 un utente del centro Sollievo parlerà di "Quando la libertà, la dignità e i diritti sono terapeutici". Un’iniziativa presentata ieri dall’assessore Samuele Animali e promossa dalla Rete del Sollievo nell’ambito della rassegna Malati di Niente, dal Comune di Jesi, Asp Ambito territoriale sociale IX, Aste Cooss Marche. Mercoledi (ore 10,45) Marco Cavallo sarà in piazza Colocci con i bambini della scuola elementare "Garibaldi" riuniti per la lettura interattiva de "Il grande cavallo blu" di Arianna Baldini e Lucia Palozzi in collaborazione con Teatro Giovani Teatro Pirata. Il centro Sollievo si sposterà dall’Appannaggio nei locali comunali in corso Matteotti 48 (inaugurazione giovedì alle 16,30) affacciandosi sul salotto buono