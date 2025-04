Marco Giuliodori carica il Castelfidardo per la sfida decisiva contro Fc Roma City

"I tre punti domenica saranno fondamentali". Mister Marco Giuliodori carica i suoi in vista di una partita che potrebbe decidere il campionato. Una vittoria contro Fc Roma City, dopodomani al Mancini, darebbe la quasi certezza matematica della permanenza in D. Per l’occasione i fidardensi riavranno a disposizione il portiere Munari che martedì ha ripreso ad allenarsi. È tornato al campo ad allenarsi ormai da diversi giorni anche la punta Angeletti che si era fratturato a inizio anno il malleolo. "Munari è tornato a lavorare in gruppo e per domenica sarà a disposizione. Angeletti sta bene, sta lavorando al campo, ha un programma da seguire, ci sono dei miglioramenti quotidiani e questo ci rende felice per lui dopo un infortunio del genere. Fa piacere che il ragazzo possa tornare il prima possibile quello che era" continua il tecnico dei fidardensi.

Tornando al campionato il pareggio di domenica "è un punto importantissimo preso su un campo difficile. Il Fossombrone non a caso è quinto in classifica. Questo pareggio sta a significare che la squadra sta bene. Abbiamo fatto un’ottima prestazione su tutti i punti di vista sia come tenuta di campo che a livello qualitativo e di gioco, abbiamo creato occasioni concesso e solo un’opportunità". E Giuliodori è fiducioso per domenica contro il Roma City. "Mi fa ben sperare perché quella di domenica sarà una partita importantissima contro una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere, ma con giocatori di qualità, una squadra che inizialmente era stata costruita per poter vincere il campionato".

Squalifiche. Domenica non ci sarà nel Castelfidardo Braconi squalificato. A proposito di squalifiche particolarmente colpita nell’ultima giornata nel girone F dl D è stato il Notaresco, prossimo avversario dell’Ancona (i dorici non avranno Pecci, squalificato per una giornata). La società abruzzese è stata multata di euro 2000 oltre a una inibizione fino all’8 aprile del 2027 per un dirigente Gennaro Di Bonaventura ‘’per avere al termine della gara lanciato con violenza contro l’arbitro e il suo assistente le chiavi dello spogliatoio sfiorandoli al volto a alla coscia’’. Sempre per il Notaresco quattro giornate di squalifica per Ettore di Sabatino e una a Sirimarco e Pulsoni. Nell’Atletico Ascoli che affronterà la Vigor Senigallia (i rossoblu non avranno per un turno di stop Pesaresi) una giornata di stop a Vechiarello.