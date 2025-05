Marco Giuliodori: futuro incerto tra Castelfidardo e Recanatese

Non può che essere gettonatissimo il nome di Marco Giuliodori in queste settimane e dopo un campionato, sulla panchina del Castelfidardo, sopra le righe. Fino a pochi giorni fa, oltre che per la riconferma sulla panchina dei fidardensi per la quarta stagione di fila, l’allenatore filottranese era stato accostato alla panchina della Vigor Senigallia. Ora ecco la voce che la Recanatese sia tentata a puntare su Giuliodori visto che Lorenzo Bilò ha salutato i giallorossi dopo aver guidato prima la Juniores e poi per più di metà stagione la prima squadra. Bilò andrà ad allenare il Montefano in Eccellenza. La priorità di Giuliodori però, prima di parlare con altre società, è quella di incontrare i dirigenti del Castelfidardo. Sembra che nel tardo pomeriggio di ieri ci sia stato un primo incontro tra la dirigenza fidardense e l’allenatore, reduce da tre annate da applausi sulla panchina biancoverde. Insomma entro questa settimana potrebbero esserci novità dalle parti del Mancini.

Dovhanyk e Turano. Intanto soddisfazioni arrivano dai giovani del Castelfidardo. Due giocatori sono stati impegnati in questi giorni nella Juniores Cup, manifestazione che mette in vetrina il futuro della D giunta alla nona edizione. Il torneo è riservato alle selezioni dei nove gironi con i migliori under 18 del campionato nazionale di D. Nella rappresentativa del girone F sono stati convocati il difensore Miroslav Dovhanyk e il centrocampista Thomas Turano, mentre un altro giocatore del Castelfidardo, Lorenzo Romagnoli, è stato costretto al forfait per problemi fisici. La rappresentativa del girone F, quello delle squadre marchigiane, ha concluso il cammino nella fase eliminatoria uscendo sconfitta nelle due partite di qualificazione contro la rappresentativa del girone C e di quello A. A vincere il torneo la selezione del Girone I (Calabria, Campania e Sicilia) che supera di misura, per 1-0, quella del C (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige).