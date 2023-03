Marco Masini in concerto alla Fenice

di Raimondo Montesi

Ultimissimi biglietti in vendita e sold out vicino per il concerto che Marco Masini terrà questa sera (ore 21) al teatro La Fenice di Senigallia. Dopo il successo della prima parte del tour "T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme", che si è concluso il 9 gennaio con il concerto da tutto esaurito all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il cantautore è ripartito per un’altra avventura sui palcoscenici di mezza Italia, e quello di stasera è uno degli ultimi appuntamenti in cui i fan potranno festeggiare con il loro idolo gli oltre tre decenni anni trascorsi insieme. Tutto è nato proprio dall’esigenza dell’artista di ringraziare il proprio pubblico per la sua ‘fedeltà’, e per incontrarlo ancora una volta. Un pubblico che l’ha accompagnato in tutte le fasi della sua carriera, anche quelli più difficili. Insieme a Masini lui sul palco ci saranno Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte). Il concerto sarà l’occasione per ripercorrere l’intera carriera del cantautore toscano, a partire dai brani di "Marco Masini", l’omonimo primo album uscito nel lontano 1990, al quale sono seguiti altri dieci lavori in studio. Immancabili singoli come "T’innamorerai", "Bella stronza", "Ci vorrebbe il mare", "Raccontami di te" e "Spostato di un secondo", brano con cui Masini ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017. A proposito di Sanremo, impossibile non citare "L’uomo volante", la canzone con cui nel 2004 Masini vinse l’edizione numero 54 del festival, segnandone il riscatto dopo diversi anni bui. Negli ultimi anni il cantautore ha avuto modo di accrescere la propria popolarità anche grazie a eventi ‘extra’. Nel 2018 fu giurato alla prima edizione del talent di Rai 1 ‘Sanremo Young’, condotto da Antonella Clerici, oltre che giurato e coach nella prima edizione di ‘Ora o mai più’ su Rai 1, programma condotto da Amadeus, classificandosi al primo posto con Lisa. Il tour "T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme" è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Concerto Music. Il concerto di Senigallia è organizzato da Alhena Entertainment.