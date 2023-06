Marco Pezone premiato per il miglior caffè

Macina, carica, attende, serve. Quello di Marco Pezone non è proprio un compito secondario, anzi. Perché per far iniziare bene la giornata ai suoi clienti, caffè o cappuccino a colazione devono essere al top. E non solo i suoi - che prepara col sorriso sulle labbra e straordinaria professionalità - sono al top. Ma sono addirittura i migliori. Tanto che, tre giorni fa, si è aggiudicato il titolo di Espresso Italiano Champion 2023. Pezone, trent’anni, è il "front-office" del Forno Taccalite a Palombina Vecchia. Da lui, a tutte le ore, transitano persone per una tazzina di miscela aromatica. Ha sfidato i più bravi della Penisola, altri undici professionisti, al Caffè Milani di Lipomo (Como), nell’ambito della competizione promossa dall’Istituto espresso italiano (Iei). E in un tempo di undici minuti ha dovuto tarare la sua attrezzatura, la Macchina Classe 20 SB Mooboiler e il macinadosatore Kryo65 on demand, entrambi targati Rancilio, dimostrando di saper preparare quattro espressi e quattro cappuccini. I prodotti presentati in gara hanno rispecchiato i parametri di qualità dell’Iei: per l’espresso una tazzina con circa 25 millilitri di caffè ornato da una crema consistente e di finissima tessitura, di color nocciola. Per il cappuccino una crema finissima e lucida, con un perfetto bilanciamento di aromi del latte e del caffè. Pezone si è messo alle spalle Andrea Nulli di Essse Caffè (secondo) e Gabriele Sechi di Altogusto (terzo). Ora i tre "mastri caffettieri" concorreranno alla fase internazionale della gara in programma in ottobre alla fiera Host di Milano. "Penso che la figura del barista - ha raccontato il 30enne, ora campione di espresso italiano - sia fondamentale per contribuire alla crescita culturale e di conoscenza dell’espresso e dei suoi derivati: sviluppare la qualità vuol dire anche comunicare al cliente finale quello che sta dietro e dentro la tazzina". Lui ha cominciato da barista nel 2017 e oggi fa parte dell’organico del Forno Taccalite, realtà ben radicata nel territorio della provincia di Ancona – basti pensare ai due negozi falconaresi nell’arco di pochi chilometri - e che punta sulla qualità dei prodotti offerti. Dalla caffetteria ai dolci, passando per il pane. Pezone ha concorso con la miscela Jolly Crema, prima miscela certificata per Espresso Italiano di Jolly Caffè. Per il più bravo di tutti nel fare caffè e cappuccini "tradizione e progressione fanno innovazione". Qualità che lo condurranno agli spareggi internazionali. Con un obiettivo ben chiaro: "Dobbiamo cominciare a comunicare con passione e amore il prodotto al cliente finale".

Giacomo Giampieri