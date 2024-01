Marco Polo, cantiere fermo: slitta la riapertura

Sospesi i lavori di adeguamento sismico alla scuola Marco Polo, slitta inevitabilmente la chiusura dei lavori prevista per il mese in corso. E’ quanto emerso nell’ultimo consiglio dopo l’interpellanza del consigliere di opposizione Lorenzo Armezzani. La giunta Ghergo in ogni caso al momento prevede il rientro degli studenti della Maro Polo come della scuola Mazzini a settembre prossimo.

"Per i lavori della scuola Marco Polo – spiega Armezzani - come riferito dall’assessore Lorenzo Vergnetta ci sono stati effettivamente degli imprevisti che hanno spostato la data prevista di consegna di qualche mese ma le questioni sono in via di risoluzione. Sappiamo infatti che in sede di progettazione, sono state sottovalutate alcune peculiari caratteristiche dell’edificio che sono state riscontrate una volta avviato il cantiere. I lavori sono iniziati il 20 luglio dello scorso anno. Sono state completate le opere di demolizione, sono state eseguite le opere sulle fondazioni ma i lavori sono stati sospesi "per un problema di interferenza sulle fondazioni".

Problema che si considera possa essere superato a breve, perché sono state già predisposte le misure necessarie e ci si attende che a gennaio i lavori possano riprendere. "Per le Marco Polo la consegna era prevista questo mese: dobbiamo considerare uno slittamento di cinque o sei mesi e ci attendiamo la conclusione dei lavori entro l’estate 2024. E se ci fossero imprevisti? – incalza Armezzani - Il Comune per il momento non ha un piano B: con maldestra ironia, l’assessore Vergnetta ha ammesso di non avere poteri divinatori. Le valuteranno quando e se capiteranno: quindi incrociamo le dita perché se il Comune non ha poteri divinatori i cittadini dovranno armarsi di poteri apotropaici contro la sfortuna. L’argomento è molto più serio e l’adeguamento sismico interesserà anche altre scuole e quello che abbiamo intrapreso è un percorso solo all’inizio. Sarà nostro compito vigilare e informare i cittadini".

Per la scuola Mazzini, i lavori sono stati consegnati il 6 settembre scorso con conclusione dei lavori fissata al 24 agosto 2024. Sono oltre 2 milioni di euro di lavori: irrobustimento dei pilastri, rifacimento degli impianti, degli infissi. A oggi, il cantiere sta procedendo senza intoppi, in stato avanzato su uno dei due edifici e non si ravvisano situazioni di incertezza. "E’ cruciale che la scuola rientri a settembre nella sua sede naturale, perché il costo dell’operazione di trasloco, l’affitto e l’organizzazione dei trasporti comporta una spesa di circa 150.000 euro per le casse comunali".

Sara Ferreri