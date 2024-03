Marco Rizzo ad Ancona: "Ora raccogliere firme"

"Democrazia Sovrana a Popolare è impegnata a raccogliere le firme per le elezioni europee, con grande difficoltà perché sono state cambiate le leggi elettorali negli ultimi 6 mesi, cosa che non si può fare, a due mesi dal termine di scadenza è stato levato l’esonero internazionale delle firme, che è importante per chi come Democrazia Sovrana e Popolare ha rapporti internazionali con altri Paesi, penso alla Francia, alla Germania".

Lo ha detto Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, nel presentare ad Ancona "No Ue. L’unione è una prigione. Di guerra, di fame, di schiavitù", la prima assemblea regionale del partito.