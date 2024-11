Marco Travaglio al Cortesi con "Montanelli, l’Antitaliano"

Prende il via oggi la prestigiosa rassegna culturale "Penne all’arrabbiata – gli italiani che capivano troppo", giunta alla terza edizione, organizzata dall’agenzia Mediadux srls per la direzione artistica di Luca Violini.

Quattro lectio magistralis di altissimo rilievo e interesse culturale, sulle grandi firme del giornalismo italiano, i polemisti più acuti e famosi, una per ogni domenica del mese alle ore 17 al teatro Cortesi di Sirolo.

Primo ospite, attesissimo oggi pomeriggio, è Marco Travaglio in "Montanelli, l’Antitaliano". L’obiettivo della rassegna è dipingere ritratti che permettano una conoscenza più dettagliata e approfondita di intellettuali proprio attraverso i contributi dei prestigiosi relatori che accompagneranno il pubblico in questo percorso culturale. Domenica 10 sarà la volta di Mauro Mazza in "Papini, l’uomo infinito", il 17 di Marcello Veneziani in "Flaiano e Longanesi, gli italiani ironici" e il 24 chiude Giordano Bruno Guerri in "Malaparte, l’Arcitaliano". Sono stati scelti appositamente cinque intellettuali con temperamenti e stature differenti ma accomunati dalla stessa indole. Hanno contribuito alla letteratura, al giornalismo e alla cultura italiana attraverso la loro creatività, la loro indipendenza di pensiero e la capacità di sfidare le convenzioni e di loro c’è tanto da raccontare attraverso lo sguardo dei quattro ospiti dal prezioso spessore culturale. L’attore e doppiatore Violini, oltre alla direzione artistica della rassegna, curerà la lettura di alcuni "passi famosi" lasciatici in eredità da questi straordinari intellettuali. Il progetto vede il patrocinio del Comune di Sirolo, dell’Ente Parco del Conero, del Lions Club Ancona Host, dell’associazione "Amici della Lirica Franco Corelli", dell’associazione Controvento Aps, del Network SenzaEtà, di Filotea e di Radio Arancia television. L’ingresso è gratuito, con prenotazione al 3205623974.