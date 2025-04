"Marco Vive" e dice no a tutte le droghe: incontro con gli studenti

Continua con grande impegno l’attività divulgativa dell’associazione “Marco Vive” rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, per metterli in guardia dal pericolo delle droghe. In particolare sabato 5 aprile si sono tenuti due incontri dal titolo "Droghe leggere?", patrocinate dal Comune di Ancona e presieduti da un qualificato tavolo di relatori, cui hanno assistito decine di studenti. Il primo incontro si è tenuto presso la palestra della scuola “Leopardi” con le classi terze della scuola secondaria di primo grado “Francesco Podesti”. Con Maurizio Gregorio, medico di base a fare da coordinatore, e dopo i saluti dell’assessore del Comune di Ancona Antonella Andreoli e di Fabio Perini, membro del consiglio direttivo dell’associazione “Marco Vive”, si sono alternati al microfono come relatori Adriano Baldoni, direttore del Sert di Ancona e Stefano Caporelli, educatore ed istruttore di pugilato e responsabile del progetto “Boxe Therapy”. Folta la rappresentanza studentesca che ha seguito con grande interesse ogni approfondimento sul tema oggetto dell’incontro.

L’intensa mattinata è proseguita all’aula magna dell’Istituto Superiore Savoia Benincasa. Anche qui a farla da coordinatore c’era il dottor Maurizio Gregorio che ha accolto ancora l’assessore Antonella Andreoli e l’avvocato Alessio Stacchiotti, vice presidente dell’associazione che ha organizzato gli eventi. Ad alternarsi sul palco stavolta c’erano ancora il dottor Adriano Baldoni, Roberto Festa, Presidente del Centro Aiuto alla Vita di Loreto, e Fabio Cantelli Anibaldi, filosofo e scrittore. L’associazione ringrazia studenti e relatori per l’interesse e la disponibilità mostrati su un tema di drammatica attualità e forse non sempre affrontato con la giusta consapevolezza ed attenzione.